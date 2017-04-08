موجريني تصل الجزائر في زيارة رسمية تستمر لمدة يومينالسبت، 8 ابريل 2017 10:45 م
وصلت ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني ، اليوم السبت ، الجزائر في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين بدعوة من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.
وكان في استقبال موغريني لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي وزير الشئون الخارجية الجزائري لعمامرة.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية: “أن هذه الزيارة الثانية من نوعها التي تقوم بها موغريني إلى الجزائر بعد زيارة سبتمبر 2015 ، وتدل على رغبة الجزائر والاتحاد الأوروبي في تعزيز حوارهما السياسي على أعلى مستوى في سياق تفعيل علاقات التعاون والشراكة”.
وذكر البيان أن هذا الحوار والتعاون قد أفضيا إلى المصادقة في 13 مارس الماضي بمناسبة عقد الدورة العاشرة لمجلس الشراكة ببروكسل على وثائق تتعلق بالتقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة وتحديد أولوياتها المشتركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة.
وأوضح أن هذه الزيارة الثانية من نوعها لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية وستكون فرصة للطرفين لـ”تعميق المحادثات حول سبل التطبيق الفعلي لإجراءات المرافقة المتفق عليها في إطار التقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة من أجل تصحيح التباين الهيكلي الذي يميز الجانب الاقتصادي لهذا الاتفاق”.
وأكد البيان أن اللقاء سيكون أيضا فرصة “لبحث آفاق تعزيز وتوسيع علاقات الشراكة بعد المصادقة على الوثيقة المتعلقة بأولويات سياسة الجوار الأوروبية والمراجعة الأولى من نوعها مع بلد شريك للاتحاد الأوروبي في المنطقة وتشكل إطارا جديدا ، معززا من شأن تمكين الطرفين من تعميق علاقاتهما في إطار مقاربة إستراتيجية شاملة مربحة للطرفين تشمل البعد الإنساني و السياسي والأمني والتنموي”.
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موجريني تصل الجزائر في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين
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