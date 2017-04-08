ارتفعت حصيلة ضحايا حريق قرب أنبوب نفطي فجرته مليشيات الحوثيين ، في باجل بمحافظة الحديدة اليمنية، إلى 13 قتيلا و26 جريحا.

وذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية ، مساء اليوم السبت ، مشيرة - في وقت سابق- إلى أن عدد القتلى كان 8 أشخاص جراء الحريق.

وكانت مصادر أمنية يمنية قد أفادت اليوم، بأن دفاعات الصواريخ لقوات التحالف العربي اعترضت أكثر من عشرة صواريخ باليستية باتجاه مدينة “المخا” بمحافظة تعز.