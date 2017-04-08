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ارتفاع حصيلة الانفجار النفطي في "الحديدة" اليمنية إلى 39 قتيلا وجريحا
عاصفة الحزم ـ غارات ـ الحوثيين ـ الحوثيون

ارتفاع حصيلة الانفجار النفطي في "الحديدة" اليمنية إلى 39 قتيلا وجريحا

السبت، 8 ابريل 2017 09:59 م
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ارتفعت حصيلة ضحايا حريق قرب أنبوب نفطي فجرته مليشيات الحوثيين ، في باجل بمحافظة الحديدة اليمنية، إلى 13 قتيلا و26 جريحا.

وذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية ، مساء اليوم السبت ، مشيرة - في وقت سابق- إلى أن عدد القتلى كان 8 أشخاص جراء الحريق.

وكانت مصادر أمنية يمنية قد أفادت اليوم، بأن دفاعات الصواريخ لقوات التحالف العربي اعترضت أكثر من عشرة صواريخ باليستية باتجاه مدينة “المخا” بمحافظة تعز.

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