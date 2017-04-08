أصيب المدافع البرتغالي بيبي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، بكسر في الضلعين السابع والثامن بالصدر، خلال مواجهة فريقه ريال مدريد مع جاره أتلتيكو في ديربي العاصمة الاسبانية بالدوري الاسباني اليوم السبت.

ونقل بيبي إلى أحد مستشفيات العاصمة الإسبانية “مدريد”، للخضوع لفحص طبي، حيث تم تشخيص إصابته بكسرين في الضلعين السابع والثامن.

وكان المدافع البرتغالي قد أحرز هدف التقدم للريال في الدقيقة 52 من ضربة رأسية، ولكنه اضطر للخروج للإصابة في الدقيقة 65 بعد التحام مع زميله توني كروس.

وتمثل إصابة بيبي ضربة قوية للمدرب زين الدين زيدان حيث تأتي بعدما أصيب المدافع الفرنسي رافائيل فاران أمام ألافيس السبت الماضي.. وبذلك يملك زيدان في الدفاع كل من سرخيو راموس وناتشو فرنانديز فقط مواجهة بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.