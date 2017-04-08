 Moheet on google
السبت 8 ابريل 2017 11:43 مساءً
روابط سريعة
الأزهر يعمم "واعظ المقاهي" بالمحافظات لمواجهة التطرف
شيخ الازهر احمد الطيب

الأزهر يعمم "واعظ المقاهي" بالمحافظات لمواجهة التطرف

السبت، 8 ابريل 2017 09:52 م
متابعات

واصل مجمع البحوث الإسلامية، فعاليات “المقهى الثقافي”، الذى أطلقه في معظم محافظات الجمهورية وشارك فيها وعاظ الأزهر الشريف.

ونظمت مناطق الوعظ بالمحافظات عددًا من الفعاليات في مجموعة من المقاهي للتوصل مع الناس؛ وشملت الفعاليات أعضاء من لجان الفتوى بالمناطق الأزهرية للإجابة على أسئلة الناس وتوعيتهم.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: “إن فكرة المقاهي تأتي في إطار التجديد في الجانب الدعوي وتنويع أشكال التواصل بين وعاظ الأزهر والجماهير؛ خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع”.

وأشار “عفيفي”، إلى أنه وجّه مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بأن يقوم العمل الدعوي على تكثيف النزول إلى مختلف تجمعات الناس بطريقة تراعي واقع الحياة والالتحام المباشر مع الجماهير.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3