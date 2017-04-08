واصل مجمع البحوث الإسلامية، فعاليات “المقهى الثقافي”، الذى أطلقه في معظم محافظات الجمهورية وشارك فيها وعاظ الأزهر الشريف.

ونظمت مناطق الوعظ بالمحافظات عددًا من الفعاليات في مجموعة من المقاهي للتوصل مع الناس؛ وشملت الفعاليات أعضاء من لجان الفتوى بالمناطق الأزهرية للإجابة على أسئلة الناس وتوعيتهم.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: “إن فكرة المقاهي تأتي في إطار التجديد في الجانب الدعوي وتنويع أشكال التواصل بين وعاظ الأزهر والجماهير؛ خاصة في مواجهة الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع”.

وأشار “عفيفي”، إلى أنه وجّه مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية بأن يقوم العمل الدعوي على تكثيف النزول إلى مختلف تجمعات الناس بطريقة تراعي واقع الحياة والالتحام المباشر مع الجماهير.