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"الفيصلي" اﻷردني يتقاسم مع "الجزيرة" صدارة اﻷسبوع 18 لدوري المحترفين اﻷردني
فريق الفيصلي الاردني

"الفيصلي" اﻷردني يتقاسم مع "الجزيرة" صدارة اﻷسبوع 18 لدوري المحترفين اﻷردني

السبت، 8 ابريل 2017 09:41 م

تقاسم فريق “الفيصلي” اﻷردني لكرة القدم، صدارة الدوري اﻷردني للمحترفين لكرة القدم، مع فريق “الجزيرة”، عقب فوزه اليوم على منافسه “الوحدات” بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ستاد عمان في منافسات اﻷسبوع الثامن عشر للدوري.
ورفع “الفيصلي” رصيده إلى 36 نقطة، مسجلا نفس رصيد “الوحدات” الذي تعادل اليوم بدون أهداف مع فريق “سحاب”، فيما بلغ رصيد “الوحدات” 34 نقطة، متراجعا إلى المركز الثالث.
وحل فريق “منشية بني حسن” في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، عقب تغلبه على “الحسين إربد” بهدفين دون رد، على ستاد الأمير علي بمحافظة المفرق، فيما تجمد رصيد اﻷخير عند 23 نقطة.

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