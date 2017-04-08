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خفر السواحل اليوناني يضبط شبكة دولية لنقل المخدرات من ألبانيا لإيطاليا
خفر السواحل اليونانية

خفر السواحل اليوناني يضبط شبكة دولية لنقل المخدرات من ألبانيا لإيطاليا

السبت، 8 ابريل 2017 09:45 م
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أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم السبت، أنه ضبط شبكة دولية نقلت كميات كبيرة من المخدرات من ألبانيا إلى إيطاليا باستخدام قوارب فائقة السرعة.

وذكرت وحدة مكافحة المخدرات التابعة لخفر السواحل اليوناني - حسبما نقلت شبكة “يورو نيوز” الإخبارية، اليوم، أنها اعتقلت خمسة ألبانيين ويونانيين اثنين، وصادرت 1,5 طن من الحشيش غير المجهز، وقاربين سريعين، مؤكدة أن الشبكة جنت عدة ملايين من اليورو من وراء هذه التجارة.

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