حذر الإعلامي خيري رمضان من النهج الذي يتبعه الإعلام السوداني خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع نبرة التجاوز في حق مصر والمصريين بطريقة غير مبررة.

وقال رمضان، فى برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”: “إن هناك لغة لا تليق تدور داخل الإعلام السوداني، في حين أن الشعب السوداني شعب مثقف ورقيق وشقيق، ولا يجب أن تتحول الخلافات إلى هذا الشكل”.

وأوضح رمضان أن الفترة الأخيرة تشهد تغيرا في السياسات السودانية، وهناك تحركات غريبة تشهدها السودان خاصة بعد زيارة أم أمير قطر الأخيرة إلى السودان.