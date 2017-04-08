أعلن أشرف قاسم، المدير الفني لفريق الداخلية، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين، المقرر لها غدًا، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري العام.

وجاءت القائمة كالتالى :

في حراسة المرمى: محمد فتحي ومحمد الغرباوي.

الدفاع: هشام أبوخليل، أحمد صابر، أحمد سمير فرج، حسام عبدالجواد، عصام سعيد، هاني سعيد.

الوسط: محمود فتحي، محمد عادل، سعيد سنبوري، عبدالعزيز سيد، جهاد جنيدي.

الهجوم: بوبا منسواه، بنيامين اشيامبونج، عبدالرحمن السويسي، أحمد صابر، مصطفى محمد.

وخرج كل من: السيد حمدي، محمود السيد، إسلام كمال، ومحمد إبراهيم من قائمة الفريق للمرة الثالثة على التوالي.