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أشرف قاسم يعلن قائمة الداخلية استعدادا للنصر للتعدين
اشرف قاسم

أشرف قاسم يعلن قائمة الداخلية استعدادا للنصر للتعدين

السبت، 8 ابريل 2017 09:33 م

أعلن أشرف قاسم، المدير الفني لفريق الداخلية، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين، المقرر لها غدًا، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري العام.
وجاءت القائمة كالتالى :
في حراسة المرمى: محمد فتحي ومحمد الغرباوي.
الدفاع: هشام أبوخليل، أحمد صابر، أحمد سمير فرج، حسام عبدالجواد، عصام سعيد، هاني سعيد.
الوسط: محمود فتحي، محمد عادل، سعيد سنبوري، عبدالعزيز سيد، جهاد جنيدي.
الهجوم: بوبا منسواه، بنيامين اشيامبونج، عبدالرحمن السويسي، أحمد صابر، مصطفى محمد.
وخرج كل من: السيد حمدي، محمود السيد، إسلام كمال، ومحمد إبراهيم من قائمة الفريق للمرة الثالثة على التوالي.

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