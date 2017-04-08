بالفيديو.. عضو نقابة البيطريين: مصر مقبلة على كارثة في 2020

قال الدكتور يوسف العبد عضو نقابة البيطريين، إن الطب البيطري في مصر جندي مجهول، رغم عدم تعيين الأطباء البيطريين منذ 1995.

وأضاف “العبد” في لقائه، ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “dmc”، “أننا سنواجه كارثة في 2020 خاصة وأن 40% من الأطباء البيطريين سيحالون للمعاش، داعيًا إلى ضرورة تعيين أطباء بيطريين جدد”.

وأشار إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعينين في الحكومة 10 آلاف طبيب فقط، وهذا العدد غير كافٍ، وأن محافظة القاهرة بها 7 أطباء فقط.