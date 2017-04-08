هكذا تتخلص من بياناتك على "جوجل" بعد الموت!

هذه الوسيلة بوابة لتحفيزنا على التفكير في اليوم الذي سنودِّع فيه العالم، لا تخف، فلا يتمحور حديثنا عن الموت، ولكنه جزء منه منذ نشأة الإنترنت، أصبح للإنسان نسختان ...