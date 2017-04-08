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الاثنين..امتحان تجريبي إجباري لطلاب الثانوية الأزهرية
الثانوية الازهرية ـ امتحان في الازهر

الاثنين..امتحان تجريبي إجباري لطلاب الثانوية الأزهرية

السبت، 8 ابريل 2017 09:24 م
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ناشد قطاع المعاهد الأزهرية، جميع الطلاب والطالبات المقيدين بالشهادة الثانوية الأزهرية، حضور الامتحان التجريبي، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأكد قطاع المعاهد في منشور له، أن الطالب الذي يتغيب عن الامتحان التجريبي سينظر في أمره بشأن دخول امتحان نهاية العام.

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