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رنيم الوليلى آخر المصريات المتأهلات لدور ال16 ببطولة العالم للإسكواس
رنيم الوليلي

رنيم الوليلى آخر المصريات المتأهلات لدور ال16 ببطولة العالم للإسكواس

السبت، 8 ابريل 2017 09:11 م

تأهلت رنيم الوليلى المصنفة الرابعة عالميا ولاعبة المنتخب الوطنى للإسكواس إلى دور ال16 لبطولة العالم لسيدات الإسكواش والمقامة بالجولة حتى 14 أبريل الجارى والبالغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار بعد فوزها على الإنجليزية جينى دونكالف بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.
ومن المقرر أن تواجه رنيم الوليلى الأمريكية اوليفيا بلاتشفورد فى دور ال16 للبطولة.
جدير بالذكر أن رنيم الوليلى آخر المصريات المتأهلات إلى دور ال16 بعدما سبقها الثلاثى نور الشربينى ونور الطيب ونوران جوهر.

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