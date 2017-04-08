مقتل قائدي قطار خرج عن مساره في رومانيا

قالت السلطات الرومانية إن قائدي قطار قتلا بعد خروجه عن القضبان خلال سيره فوق جسر غربي البلاد.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن هيئة السكك الحديدية الرومانية قولها إن 14 من 16 عربة قطار انقلبت بعد ظهر اليوم /السبت/ وإن بعضا من العربات كانت معلقة على حافة الجسر.

وأشار المتحدث باسم الشرطة، وفق “ايه بي نيوز”، إلى أن مسار القضبان تعطل عند بلدة بيتروساني الواقعة قرب وادي جيو جراء الحادث، وأن وزارة النقل تحقق في سبب وقوع الحادث.

وذكرت هيئة السكك الحديدية الرومانية أن السبب المبدئي هو حدوث عطل في فرامل القطار.