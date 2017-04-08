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الدسوقي يطيح بالمصنف الرابع عالمياً بافتتاح بطولة الجونة للاسكواش
فارس الدسوقي - اسكواش

الدسوقي يطيح بالمصنف الرابع عالمياً بافتتاح بطولة الجونة للاسكواش

السبت، 8 ابريل 2017 09:12 م

تأهل فارس الدسوقي لاعب المنتخب الوطنى للإسكواس والمصنف رقم 12 عالميا إلى دور ال16 لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش والمقامة حاليا بمدينة الجونة وتستمر حتى 14 أبريل الجارى والبالغ مجموع جوائزها 150 ألف دولار بعد تغلبه على الانجليزى نيك ماتيو المصنف الرابع عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى افتتاح منافساته بالبطولة.
وجاءت نتيجة الأشواط 10 / 12 و 11 / 4 و 7 / 11 و 11 / 5 و 11 / 6 ، حيث حقق الدسوقي كبرى مفاجآت البطولة بإقصاء بطل العالم السابق والمصنف الرابع عالميا .
جدير بالذكر أن هناك خمسة لاعبين مصريين تاهلوا إلى الدور ثمن النهائى ببطولة الجونة بخلاف الدسوقي وهم محمد ومروان الشوربجى ومحمد أبو الغار ومازن هشام وكريم على فتحى وتتبقي مواجهة كريم عبد الجواد أمام زميله زاهد محمد مساء اليوم فى ختام منافسات الرجال بدور ال32 للبطولة، بينما صعدن أربعة لاعبات إلى الدور ثمن النهائي ببطولة العالم للسيدات وهن نور الشربيني ونور الطيب ونوران جوهر  ورنيم الوليلى.

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