تعادل نادي النصر مع ضيفه اتحاد جدة بهدف لمثله فى مباراة جمعت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتألق النجم المصري محمود عبد المنعم (كهربا) وسجل هدفا للاتحاد في الدقيقة 18.. وتعادل حسن الراهب للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع .. كما رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني.

يشار إلى أن هذا التعادل هو الرابع للنصر هذا الموسم مقابل الفوز في 14 مباراة والخسارة في أربع، فيما يعد هذا التعادل هو الثالث للاتحاد مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في أربع.

لعب الفريقان بحذر دفاعى فى البداية خوفا من أى مفاجأت وسرعان ما فرض نادي النصر سيطرته على مجريات اللعب وتركزت الخطورة من الجانب الأيسر واعتمد على عوض خميس الذي لعب العديد من التمريرات العرضية التي لم تستغل.

وتراجع الاتحاد لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي النصر واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة واستغل سرعات فهد المولد وأحمد العكايشي والنجم المصرى محمود كهربا.

وفي الدقيقة 18 سجل النجم المصرى كهربا الهدف الاول للاتحاد عندما تلقى كرة خلف خط دفاع النصر في أقصى الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء النصر، ليسددها فى المرمى لحظة خروج وليد عبد الله حارس النصر من مرماه.

وضغط النصر بعد الهدف لتعديل النتيجة وحاول اختراق التكتل الدفاعي لفريق الاتحاد وفى الدقيقة 35 سدد مارين توماسوف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن فواز القرني حارس الاتحاد تألق وأمسك بها.

وأنقذ فواز القرني، حارس الاتحاد، فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 40 عندما مرر يحيى الشهري كرة عرضية قابلها محمد السهلاوي بضربة رأس من على حدود منطقة الست ياردات لكن القرني تألق وأبعدها.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 1 / صفر.

كثف النصر من هجماته مع بداية الشوط الثانى وتراجع الاتحاد لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.. واصل النصر الهجوم المكثف وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مرر السهلاوي كرة بينية لعبدالله مادو الذي فشل في استلام الكرة ليتابعها حسن الراهب قبل أن يسددها لحظة خروج الحارس من مرماه إلى داخل المرمى.

وكاد السهلاوي أن يضيف الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عندما لعبت الكرة داخل منطقة الجزاء، لتحدث حالة من الارتباك، قبل أن يقابلها السهلاوي بضربة خلفية مزدوجة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل 1/1.