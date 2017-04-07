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المرصد السوري: المطار الذي تعرض لقصف أمريكي استأنف غاراته
قصف حلب

المرصد السوري: المطار الذي تعرض لقصف أمريكي استأنف غاراته

الجمعة، 7 ابريل 2017 11:13 م
أ ش أ

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره لندن، أن مقاتلتين أقلعتا من مطار الشعيرات العسكري السوري الذي تعرض لضربات صاروخية أمريكية وشنتا غارات، اليوم الجمعة.
وأضاف المرصد - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة - أن “طائرتين عسكريتين أقلعتا من داخل مطار الشعيرات الذي عاد إلى الخدمة بشكل جزئي وشنتا غارات على ريف تدمر”.
وكانت الولايات المتحدة قد شنت ضربات صاروخية على مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، التي انطلقت منه الطائرات التي قصفت خان شيخون بالغازات السامة.
وتوعدت الولايات المتحدة الجمعة بتنفيذ عمل عسكري إضافي في سوريا إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته على قاعدة جوية ردا على هجوم كيميائي تتهم واشنطن دمشق بتنفيذه في شمال غرب البلاد.

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