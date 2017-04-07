أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للحادث الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة وسط العاصمة السويدية ستوكهولم عندما دهست شاحنة حشدا من الأبرياء وأسقطت عددا عن من الضحايا والمصابين.

وأكد المصدر - في تصريح صحفي - وقوف دولة الكويت إلى جانب مملكة السويد وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها.

وشدد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للارهاب والعنف بكافة صوره وأشكاله، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة للسويد ملكا وحكومة وشعبا والى اسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.