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وزير الأوقاف يشيد بمنشآت الزمالك: «تستحق التقدير»
الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف يشيد بمنشآت الزمالك: «تستحق التقدير»

الجمعة، 7 ابريل 2017 11:09 م

أعرب الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف عن تقديره لكل جهود البناء والتعمير التي حدثت في نادي الزمالك، مشيرا إلى أن كل هذا يستحق الإشادة والتقدير.

وأضاف جمعة - فى تصريح لموقع نادى الزمالك علي هامش افتتاح منشآت النادي - أن ما يحدث اليوم سيتم تطبيقه من أجل الشباب، موضحا أن تواجد رموز الأهلي في الاحتفالية أفضل رد علي نبذ التعصب.

كما أكد وزير الأوقاف، أن بناء المسجد اليوم يدل على نجاح سياسة تحويل القيم السلبية إلى إيجابية التى ينتهجها المستشار مرتضي منصور رئيس النادي.

واختتم جمعة، تصريحاته، بالإشارة، إلى أنه سينسق مع الزمالك علي عمل ندوات تثقيفية في الفترة القادمة من أجل نبذ التعصب والإرهاب.

وبدوره أشاد الإعلامي سيف زاهر بالطفرة التى حدثت فى نادى الزمالك، وأعرب عن سعادته بالتواجد اليوم الجمعة في افتتاح منشآت النادي، مؤكدا أن ما شاهده اليوم هو نموذج حضاري لمنشآت عظيمة.

وهنأ سيف زاهر المستشار مرتضي منصور رئيس النادي علي الافتتاح، متمنيا أن يري دائما عمليات تطوير في كل الأندية سواء الزمالك أو غيره.

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