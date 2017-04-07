أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خالص تعازيه لملك السويد كارل السادس عشر جوستاف في التداعيات المأساوية الناجمة عن العمل الإرهابي الذي وقع بمدينة ستوكهولم في وقت سابق من اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة (تاس) الروسية.

وقال بوتين - في برقية بعثها لملك السويد ونشرها الموقع الرسمي للكرملين - “إن بلادنا تعرف معرفة جيدة جرائم الإرهاب الدولي.. في هذه اللحظة العصيبة يشاطر المواطنون الروس الشعب السويدي حزنه”.

وتقدم الرئيس الروسي للملك السويدي بعبارات المواساة لعائلات الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.