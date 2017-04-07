البشير وأمبيكي يبحثان عملية السلام بالسودان وسبل تنفيذ اتفاق خارطة الطريقالجمعة، 7 ابريل 2017 11:04 م
بحث الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي، اليوم الجمعة ببيت الضيافة بالخرطوم، عملية السلام بالسودان، وسبل تنفيذ اتفاق خارطة الطريق الذي وقعت عليه الحكومة والحركات المسلحة.
وأعرب البشير، عن تقديره لجهود الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، وصبرها في العمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة، من أجل الوصول إلى اتفاق يحقق السلام الدائم والاستقرار بالبلاد.
من جانبه، قال أمبيكي - في تصريحات صحفية - إن اللقاء تناول الوضع السياسي الراهن، خاصة نتائج عملية الحوار الوطني الذي انتهى العام الماضي، مشيرا إلى أن البشير أطلعه على مسار تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي بدأت بتعيين رئيس للوزراء، بجانب سير العمل في كيفية إشراك القوى السياسية في المجالس التشريعية والمحلية والولائية والقومية، والعمليات المتعلقة بوضع الدستور الدائم.
وأضاف أمبيكي، أنه أبلغ الرئيس السوداني، رغبته في العمل على حث كافة الأطراف التي لم تشارك في الحوار الوطني على المشاركة في بناء الدولة القادمة، مبرزا أن لقاءه بالإمام الصادق المهدي رئيس تحالف (نداء السودان) قد تناول هذه القضية.
وتابع أمبيكي قائلا “لو حققنا نجاحا في هذا المسعى سنكون قد أشركنا كافة المكونات السياسية السودانية في عملية الحوار ونكون بذلك قد حققنا الهدف”.
بدوره، أوضح مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، أن البشير وأمبيكي اتفقا خلال اللقاء على أن الحوار الوطني ما زال مفتوحا للجميع لتأسيس دولة قوية ودستور دائم للبلاد، مشيرا إلى أن أمبيكي جاء بموافقة مبدئية من الحركات المسلحة حول الانضمام للحوار.
وقال إبراهيم محمود “إنه آن الأوان للنظر للمستقبل وليس لمرارات الماضي”.. مشيرا إلى أن الوثيقة الوطنية لا تتضمن تفاصيل بل مبادئ عامة.
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