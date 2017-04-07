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«الإدارية العليا» تنظر قانونية «إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة».. غدا
محمد ابو تريكة - محمد ابوتريكة

«الإدارية العليا» تنظر قانونية «إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة».. غدا

الجمعة، 7 ابريل 2017 10:35 م

تنظر غدا السبت، المحكمة الإدارية العليا، طعن هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

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