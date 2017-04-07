السلطات المصرية تفتح «معبر رفح» الأسبوع المقبل

كشفت مصادر فلسطينية، عن أن السلطات المصرية، قررت فتح معبر رفح البري، مع قطاع غزة، لمدة أربعة أيام متتالية، مطلع الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر، أن السلطات المصرية، ...