الصفدي: اﻷزمة السورية دولت ويستحيل حلها دون حوار أمريكي- روسيالجمعة، 7 ابريل 2017 11:02 م
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اﻷردني أيمن الصفدي، أن اﻷزمة السورية دولت بشكل بات من المستحيل حلها من دون حوار أمريكي - روسي، ﻻفتا إلى أن هناك لقاء قريبا ما بين وزيري خارجية البلدين في موسكو.
وقال الصفدي - في مقابلة بثها التلفزيون الأردني الليلة - إن موقف اﻷردن إزاء الأزمة السورية واضح وثابت في سعيه إلى إيجاد حل سلمي لها يرضى بها الشعب السوري ووفق مخرجات جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254.
وأوضح أنه “منذ بدء الأزمة لم نرد أن تصبح سوريا ساحة لصراعات الأجندات والمصالح، وأن تدول الأزمة السورية بحيث يصبح أصحاب الأجندات يتحاربون داخلها والضحية الأكبر هي الشعب السوري”.
وأكد الصفدي أن كل الجهود الأردنية انصبت منذ البدء على الدفع باتجاه حل سلمي، حيث انخرط الأردن بشكل مكثف في الجهود الدولية المستهدفة إيجاد هذا الحل.. منوها بدعم اﻷردن لمحادثات جنيف، وانخرطه مراقبا في محادثات استانا، التي تعد سبيلا للتوافق على وقف شامل لاطلاق النار والتركيز على تحقيق الحل السلمي.
وحول الضربة الأمريكية على المنشأة العسكرية في سوريا فجر اليوم، قال وزير الخارجية اﻷردني إن المملكة تعاملت معها من منظور أنها رد محدود مرتبط بالهجوم الكيميائي، وهي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتحمل أي اعتداء على المدنيين والابرياء مهما كان واي كانت الجهة التي تقف وراءه.
وأكد الصفدي أن لا حل عسكريا للأزمة وأن ما يأمله الأردن الان هو ان تتكاتف كل الجهود باتجاه انخراط حقيقي وجاد في عملية سياسية توقف الاقتتال.
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