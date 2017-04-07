أدان العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني الهجوم البشع، الذي وقع اليوم الجمعة في مدينة ستوكهولم، وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، أعرب الملك عبدالله الثاني، في برقية بعث بها إلى الملك كارل السادس عشر جوستاف ، ملك السويد، عن استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان، مؤكداً وقوف الأردن وتضامنه مع السويد وشعبها الصديق في هذه الظروف.

وعبر الملك عبدالله الثاني في البرقية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

من ناحية أخرى ، قال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني ، إن هذه الحادثة تشكل دليلا جديدا على محاولات الإرهابيين إشاعة الفوضى في مختلف مناطق العالم، الأمر الذي يتطلب من الأسرة الدولية الوقوف صفا واحدا في مواجهتها.

وأكد المومني وقوف الأردن إلى جانب الحكومة السويدية في مواجهة التطرف والإرهاب، مجددا التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية وضمن نهج شمولي للتعامل مع خطر الإرهاب باعتباره تهديدا رئيسا للأمن العالمي.