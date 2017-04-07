

قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، اليوم الجمعة: إن الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما التوصل إلى اتفاق، بشأن مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، وحظر السلاح الكيميائي في سوريا.

وحسب «سبوتنيك»، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، في معرض إجابته عن سؤال، حول إمكانية التعاون مع روسيا في سوريا: «أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك نية مشتركة لإلحاق هزيمة بـ«داعش»، والاتفاق على أنه لا يجوز استخدام الغاز بحق الشعب».

ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة، ضربات صاروخية استهدفت إحدى القواعد العسكرية الجوية السورية «مطار الشعيرات»، بمحافظة حمص، في المنطقة الوسطى، بعدد من صواريخ توما هوك، من سفنها في البحر المتوسط، قالت واشنطن، أدلة مؤكدة، أنه من هذا المطار، جرى تنفيذ الهجوم الكيميائي على قرية خان شيخون في محافظة إدلب، وبحسب معطيات البنتاجون، فقد تم إطلاق 59 صاروخًا.

وأسفرت هذه الضربات، بحسب بيانات محافظ حمص، طلال برازي، عن مقتل 7 أشخاص، بينهم مدنيين من سكان القرية، و5 عسكريين من المتواجدين في القاعدة.