أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، أن التكلفة الإجمالية للهجمة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية بسوريا، تقدر مابين 30 مليون ومليار دولار، بحسب “روسيا اليوم”.

وأطلقت المدمرتان USS ROSS وUSS PORTER، الأمريكيتان اللتان كانتا متمركزتين شرق المتوسط قرب الساحل السوري الغربي، نحو 59 صاروخ توماهوك”على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص السورية. علما أن تكلفة إطلاق الواحد منها تصل إلى 1.5 مليون دولار.

فيما تمثل نسبة الصواريخ المستخدمة في الهجوم الأخير على سوريا نحو 1.47% من إجمالي ما تمتلكه الولايات المتحدة من مخزون هذه الصواريخ البالغ 4 آلاف، بينما قدرت خسائر الجانب السوري بنحو 3 إلى 5 مليون دولار.

أما التكلفة الإجمالية للحملة العسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط حتى 31 يناير الماضي، وصلت إلى 6.2 مليار دولار، أو حوالي 480 ألف دولار في الساعة الواحدة.

ومع استمرار التكاليف في الارتفاع، طالب البنتاغون بتخصيص مبلغ إضافي للميزانية الدفاعية قدره 7.5 مليار دولار من أجل مواصلة القتال ضد التظيمات الإرهابية. وهو ضعف المبلغ الذي خصص في 2016.