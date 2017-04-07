 Moheet on google
الجمعة 7 ابريل 2017 11:49 مساءً
روابط سريعة
الدفاع الروسية: أبلغنا البنتاجون بتعليق العمل بخط الاتصال بشأن سوريا بداية من غد
البنتاجون

الدفاع الروسية: أبلغنا البنتاجون بتعليق العمل بخط الاتصال بشأن سوريا بداية من غد

الجمعة، 7 ابريل 2017 10:16 م
أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن روسيا توقف العمل بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن سلامة الطيران فوق سوريا بداية من يوم غد السبت.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الجمعة، عن كوناشينكوف قوله إن وزارة الدفاع الروسية قدمت مذكرة بهذا الخصوص للملحق العسكري الأمريكي بالسفارة الأمريكية لدى روسيا.

وبذلك تكون موسكو قد نفت ما أوردته وسائل إعلام حول موافقة روسيا الحفاظ على “الخط الساخن” للاتصال مع المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية في إطار مذكرة التفاهم الروسية الأمريكية حول ضمان سلامة تحليقات طائرات الجانبين في سماء سوريا أثناء العمليات والموقعة في أكتوبر 2015.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3