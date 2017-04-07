شجع رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف، اليوم الجمعة، الحكومة التونسية على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية ، مؤكدا مجددا استعداد باريس لتقديم الدعم المالي لهذا البلد.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء الفرنسي اليوم في مائدة مستديرة بتونس بحضور ممثلين عن المجتمع المدني التونسي ، وأشار كازنوف إلى ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية في تونس حتى تستفيد الشركات الفرنسية من مناخ يسمح لها بجني ثمار جهودها للاستثمار ، معتبرا أن تونس تسلك - في هذا الصدد - طريقا إيجابيا.

كما أشاد كازنوف بقانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في تونس اعتبارا من أول أبريل وكذلك بالاصلاحات الضريبية الأخيرة.

وحول امكانية ضخ فرنسا المزيد من الاستثمارات في تونس ، ذكر كازنوف بأن بلاده هي الممول الأول لتونس بنحو 1.2 مليار يورو على خمس سنوات ، مؤكدا على قوة العلاقات الثنائية وعلى انها لن تتأثر بعد الانتخابات الرئاسية.

وقد توجه رئيس وزراء الفرنسي بعد ذلك إلى قصر كرطاج الرئاسي حيث التقى بالرئيس الباجي قائد السبسي.

ويشار إلى أن تونس بعد مرور 6 سنوات على ثورتها ، تعاني من مشكلات اقتصادية دفعتها إلى التوقيع العام الماضي على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار على فترة 4 سنوات.