 Moheet on google
الجمعة 7 ابريل 2017 11:45 مساءً
روابط سريعة
فرنسا تشجع تونس على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية
وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف

فرنسا تشجع تونس على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية

الجمعة، 7 ابريل 2017 09:58 م
أ ش أ

شجع رئيس وزراء فرنسا برنار كازنوف، اليوم الجمعة، الحكومة التونسية على مواصلة الاصلاحات الاقتصادية ، مؤكدا مجددا استعداد باريس لتقديم الدعم المالي لهذا البلد.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء الفرنسي اليوم في مائدة مستديرة بتونس بحضور ممثلين عن المجتمع المدني التونسي ، وأشار كازنوف إلى ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية في تونس حتى تستفيد الشركات الفرنسية من مناخ يسمح لها بجني ثمار جهودها للاستثمار ، معتبرا أن تونس تسلك - في هذا الصدد - طريقا إيجابيا.
كما أشاد كازنوف بقانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في تونس اعتبارا من أول أبريل وكذلك بالاصلاحات الضريبية الأخيرة.
وحول امكانية ضخ فرنسا المزيد من الاستثمارات في تونس ، ذكر كازنوف بأن بلاده هي الممول الأول لتونس بنحو 1.2 مليار يورو على خمس سنوات ، مؤكدا على قوة العلاقات الثنائية وعلى انها لن تتأثر بعد الانتخابات الرئاسية.
وقد توجه رئيس وزراء الفرنسي بعد ذلك إلى قصر كرطاج الرئاسي حيث التقى بالرئيس الباجي قائد السبسي.
ويشار إلى أن تونس بعد مرور 6 سنوات على ثورتها ، تعاني من مشكلات اقتصادية دفعتها إلى التوقيع العام الماضي على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار على فترة 4 سنوات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3