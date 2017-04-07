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«التعليم» تصدر تعليمات لطلاب الثانوية العامة حول «البوكليت»
طارق شوقي أمين عام المجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية

«التعليم» تصدر تعليمات لطلاب الثانوية العامة حول «البوكليت»

الجمعة، 7 ابريل 2017 11:18 م

شددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة، ضرورة الالتزام بقراءة التعليمات الواردة في كراسة البوكليت، سواء في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة، كما شملت التعليمات قراءة الأسئلة بعناية، قبل البدء في الإجابة، وعند الإجابة على سؤال اختيار من متعدد، يتم تظليل إجابة واحدة فقط، من بين الأربع إجابات.

ونوهت الوزارة على الإجابة في المساحة المحددة فقط، فيما يخص الأسئلة المقالية، مشيرة إلى أنه يتم تقييم الأسئلة المقالية، من خلال النقاط الست المطلوبة، وما يكتبه الطالب من أفكار أو عناصر.

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