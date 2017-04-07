شددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة، ضرورة الالتزام بقراءة التعليمات الواردة في كراسة البوكليت، سواء في مقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة، كما شملت التعليمات قراءة الأسئلة بعناية، قبل البدء في الإجابة، وعند الإجابة على سؤال اختيار من متعدد، يتم تظليل إجابة واحدة فقط، من بين الأربع إجابات.

ونوهت الوزارة على الإجابة في المساحة المحددة فقط، فيما يخص الأسئلة المقالية، مشيرة إلى أنه يتم تقييم الأسئلة المقالية، من خلال النقاط الست المطلوبة، وما يكتبه الطالب من أفكار أو عناصر.