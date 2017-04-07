

قالت الدكتورة فاطمة رمضان، أستاذة جامعية: إن أحد الطلاب في الجامعة تحرش بها في إحدى المرات، وعاكسها وهي تسير بالجامعة قائلا: “يا عسلية إيه الجمال ده”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم تامر أمين: “مكنش يعرف إني أستاذة في الجامعة، ولما عرف فضل يعتذر، والتحرش لا بد أن يكون له قانون ليردع هؤلاء حتى لو بمجرد كلمة بسيطة لازم يتعاقب عليها”.