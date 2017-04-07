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السيطرة على حريق بجوار مدرسة بشبرا الخيمة
حريق الرويعي‎

السيطرة على حريق بجوار مدرسة بشبرا الخيمة

الجمعة، 7 ابريل 2017 10:12 م


تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق محدود، بجوار مدرسة خالد بن الوليد الثانوية، التابعة لإدارة شرق شبرا ​​الخيمة، دون أي خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عماد عياد مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بالواقعة.

وانتقلت سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وانتقلت قيادات أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، ونجحت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي شب في نخلة ملاصقة لسور المدرسة، قبل امتداده إلى أماكن مجاورة.

ومن جانبه قال صبري عبد الشافي، مدير عام الإدارة، أنه تلقى إخطارا من مسئولي الأمن بالإدارة والمدرسة، بشأن وقوع حريق محدود بنخلة ملاصقة لسور المدرسة، وتبعد عن الفصول بشكل تام، وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة، وتم إخطار طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والذي شكل غرفة عمليات سريعة؛ لمتابعة البلاغ والاطمئنان على الوضع، وتم إخطار الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق، دون أي خسائر بالمدرسة.

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