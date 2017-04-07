بكر عن خناقة شعبولا وسعد الصغير:"احنا رايحين على فين!"

واصل الموسيقار حلمي بكر هجومه على مطربي الغناء الشعبي، قائلا: «كل من هب ودب بقى بيغني، تحت اسم مطرب شعبي».

وعلق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» تقديم الإعلامي محمد موسى، المذاع على فضائية «العاصمة»- على الخلاف الذي نشب بين المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم وسعد الصغير، قائلا: «إحنا رايحين على فين».

وتأسف «بكر» على ما وصل إليه حال الطرب الشعبي، قائلا: «بقى عندنا عمى ألوان، وكل واحد بقى يطلق على نفسه مطرب شعبي».

يذكر أن المطرب الشعبي سعد الصغير وصف شعبولا بـ«المؤدي» وليس المطرب، ما دفع شعبان للرد عليه ووصفه بالـ«رقاص».