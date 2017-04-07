



قالت الكاتبة ياسمين الخطيب، إن ظاهرة التحرش الجنسي تعود إلى أسباب عديدة منها المجتمع الذي يتفاخر بالفحولة، مؤكدة أن المتحرش لديه فائض جنسي، ولا يجد من يلومه على فعل أي شيء.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”: “البعد عن الدين ملوش علاقة بأن يخلي الشاب يتحرش، لأن اللى اغتصب طفلة البامبرز، خطفها واغتصبها بعد ما طلع من صلاة الجمعة”.