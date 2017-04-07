أجرى فريق من محققى النيابة العامة، معاينة تصويرية لموقع مقتل قائد لجان الحراك المسلح في دمياط، وتم التحفظ على 2 بندقية خرطوش، 2 خزينة بندقية آلية، 142 طلقة خرطوش، 220 طلقة آلية، 10 طلقات 9 مم، 2 فلاش ميمورى، قفاز، 4 خطوط هواتف محمول، كاميرا، 10 أظرف فارغة 9 مم، ظرف فارغ خرطوش، ظرف فارغ آلى، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

وكانت معلومات توافرت حول اختفاء أحد منفذي الحادث، عضو الحراك المسلح الهارب محمد عادل مقيم دمياط.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وإعداد الأكمنة اللازمة بالمنطقة لضبطه إلا أنه حال محاولة القوات استيقافه أثناء قيادته دراجة بخارية قام بإطلاق النيران على القوات ما دفعها للتعامل معه وأسفر ذلك عن مصرعه والعثور بحوزته على بندقية آلية بداخلها 9 طلقات وتم التحفظ على الدراجة البخارية قيادته.