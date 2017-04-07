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مجد القاسم عن الضربة الأمريكية: غربان العالم «تنهش» سوريا
مجد القاسم

مجد القاسم عن الضربة الأمريكية: غربان العالم «تنهش» سوريا

الجمعة، 7 ابريل 2017 11:23 م

وصف المطرب مجد القاسم، الدولة السورية بالوطن الجريح، الذي تكالبت عليه كافة غربان العالم السوداء لنهش لحمه ودمه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «خط أحمر» تقديم الإعلامي محمد موسى المذاع على فضائية «العاصمة» أن سوريا أصبحت ملتقى لتصفية الحسابات الأمريكية الروسية الإيرانية.

وأوضح هناك 12 مليون مواطن سورى أصبحوا مشردين في دول العالم ولم يبقى من سكان سوريا سوى 8 ملايين فقط هم الذين يواجهون الإرهاب حاليا، وما تشهده سوريا لم تشهده دولة أخرى في العالم.

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