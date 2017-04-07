

أعادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، مسنا كفيفا إلى شقيقه، بعد تغيب لمدة 10 سنوات في الإسماعيلية.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية، إخطارا من الخدمة الأمنية المعينة برصيف المحطة، بحدوث مشادة كلامية بين حسني عبدالعال، مزارع، وعبدالعزيز عبدالعال «كفيف»، شقيق الأول، وعلية عبد الكريم، ربة منزل، وذلك بسبب رفض الأول الذهاب بصحبة شقيقه، بعد غياب أكثر من عشر سنوات، كان يقيم خلالها لدى علية، التي كانت ترعاه وتعطف عليه، منذ فترة طويلة.

ويرجع سبب المشاجرة إلى رغبة أخي المتغيب في اصطحاب شقيقه، وإعادته لأسرته، وتم التصالح بين الطرفين، بناءً على رغبتهما، وتم تسليم المتغيب لشقيقه، بعد أخذ التعهد اللازم عليه، بحسن رعايته، وقدم الشكر للسيدة التي كانت ترعاه طيلة هذه الفترة.

وقدم المذكور الشكر لرجال الشرطة على مجهوداتهم، ومساعدته في استعادة شقيقه المتغيب.

وأمر اللواء قاسم حسين مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتحرير المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الإسماعيلية، وإرساله لقسم شرطة الإسماعيلية؛ لقيده وعرضه على النيابة كإجراء روتيني.