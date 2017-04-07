قال الإعلامي تامر أمين، إنه تعرض للتحرش الجنسي من النساء، موضحا أنه لا يوجد إنسان في مصر لم يتعرض لهذه الظاهرة، سواء رجل أو امرأة.

وأضاف، خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «التحرش ظاهرة تضرب نخوة المصريين في مقتل، والنساء في مصر محجبات أو غير محجبات تعرضن للتحرش».

وسألته الناشطة ياسمين الخطيب، خلال استضافته لها: «كلمني إزاي اتحرشوا بيك»، ورفض «أمين» الحديث عن تجربته.