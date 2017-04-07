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محافظ الدقهلية تعليقا علي «فيديوهات المستشفيات الجنسية»: تصرفات فردية
محافظ الدقهلية احمد الشعراوي - أحمد الشعراوي

محافظ الدقهلية تعليقا علي «فيديوهات المستشفيات الجنسية»: تصرفات فردية

الجمعة، 7 ابريل 2017 11:27 م

قال الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، تعليقا على ما تداول أمس بشأن وجود أفلام جنسية في المستشفيات، إن القطاع الطبي والعاملين به من أنبل وأشرف القطاعات، ويتعامل مع أغلى ما يملك الإنسان وهي صحته.

واستنكر المحافظ ما طال القطاع الصحي من اتهامات، مشيرا إلى أنها أباطيل لا أساس لها من الصحة، وهذا لا يمكن إلا أن يكون تصرفات فردية مشينة من البعض الذين لا يمثلون إطلاقا القطاع الطبي.

وأضاف المحافظ أن شعب الدقهلية محترم لا يمكن أن تنال منه واقعة فردية ظهرت هنا أو هناك بل هي وقائع لا تمثله وغريبة عنه وعن أفكاره، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والتحقيق اللازم، وسيتم توقيع أقصى العقوبات على مثل هؤلاء الفاسدين الذين يتسببون في إلصاق التهم بهذا القطاع الهام.

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