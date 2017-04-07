

تمكنت مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط أجنبيين جلبا كمية من المخدرات بالغردقة.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، مفادها قيام كل من: MARVIN STANLEY BURENET سن 38 (هولندي الجنسية) وصول البلاد 31/3/2017 غير محدد ميعاد المغادرة، ومقيم بأحد فنادق الغردقة؛ و KEVIM VINCENT MUNT، قاما بجلب كمية من المواد المخدرة للبلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بإحدى الكافيتريات بشارع الشيراتون – أول الغردقة، وبحوزتهما 91 أمبول صغير، بداخلهم كمية من مخدر (M.D.M.A) المخدر، تزن نحو (1 كيلو جرام) ومبلغ مالي 125 يورو، وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد ترويجها على عملائهم بمدينة الغردقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4040/ 2017 جنح أول الغردقة، وتم عرضهما على النيابة.