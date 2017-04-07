«متصل» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مستشفى قنا على الهواء

تقدم متصل يدعى حسن محمد من محافظة قنا، ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد المستشفى العام لوفاة ابنته «هدية»، بسبب الإهمال الطبى.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» تقديم الإعلامي محمد موسى المذاع على فضائية «العاصمة»: إن ابنته دخلت المستشفى لإجراء جراحة عاجلة لها في القلب، ولكنها خرجت جثة هامدة، موضحا أن المستشفيات العامة في قنا تغرق في بحور الإهمال والصرف الصحي.

وأضاف أن أطباء المسشتفى العام رفضوا دخوله لزيارة ابنته، بسبب تسرب مياه الصرف الصحى لطرقات المستشفى، لافتا إلى أنهم تركوا المستشفى وهربوا بعد تسرب مياه الصرف الصحى.

كانت الطفلة «هدية» دخلت مستشفى قنا العلاج لتلقى العلاج بسبب أزمة قلبية، ولكنها تعرضت لإهمال طبى أسفر عن وفاتها.