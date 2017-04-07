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«التموين» تعليقا على أزمة الأرز الهندى: «لن يتم استيراده مرة أخرى»
علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماع الاسبق

«التموين» تعليقا على أزمة الأرز الهندى: «لن يتم استيراده مرة أخرى»

الجمعة، 7 ابريل 2017 11:25 م

قال محمد سويد مستشار وزير التموين: إن البقال ليس منوطا به الدفاع عن المواطنين، وأن وزارة التموين هي المنوطة بذلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر في أسبوع» تقديم الإعلامي كمال ماضى المذاع على فضائية «TEN»: «وزارة التموين تواجه أزمة حقيقية بسبب الأرز الهندى، لأن البقالين التموينيين يرفضون استلامه لتوزيعه على البطاقات».

وأوضح أنه تم الاتفاق مع 55 شركة لتوريد الأرز البلدى بـ 6 جنيهات ونصف الجنيه، لافتا إلى أن الكمية الموجودة من الأرز الهندى 60 ألف طن، ولن يتم استيراده مرة أخرى.

كان عدد كبير من بقالى التموين بالدقهلية رفضوا تسلم الأرز التمويني والمعروف بالأرز الهندي، بسبب ارتفاع سعره ورفض المواطنين شراءه.

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