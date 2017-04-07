

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة: إن الحريق الذي اندلع في قسم شرطة بولاق الدكرور محدود، نتج عن حدوث ماس كهربائي بلوحة كهرباء متواجدة داخل القسم.

وأضاف المصدر، أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده، مع إجراء الإسعافات الأولية لعدد من الأشخاص الذين أصيبوا بحالة اختناق بسيط جراء الحادث.

وكان اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية تفيد بنشوب حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ وسيطروا على الحريق قبل امتداده لل.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.