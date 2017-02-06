أعلنت الشركة الروسيّة ” وايرلس لاب ” عن تطبيقها الجديد لهواتف آيفون، والذي يوفر للمستخدمين إمكانية تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويستطع المستخدم عن طريق هذا التطبيق تغيير شكله ليظهر كما لو أنه كان أنثى وبالعكس.

ويتميز تطبيق FaceApp عن غيره من التطبيقات الخاصة بتعديل الصور، أنه يتيح للمستخدمين إمكانية رسم ابتسامة على الوجوه الجدية أو إرجاع الشباب لوجوه كبار، أو جعل الشباب يظهرون وكأنهم أكبر سنًا.

كما تشترك شركة وايرلس لاب ، التي يرأسها ياروسلاف غوتشاروف، مع تطبيقات أخرى أضحت تحظى بشعبية واسعة، مثل تطبيق “بريزما Prisma” الذي يحول الصور إلى لوحات فنية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال غوتشاروف: “إن التطبيق قادم إلى نظام التشغيل أندرويد، إذ أن النسخة الخاصة بالنظام لاتزال في مراحلها التجريبية الأولى”.

هذا ويمكن لمستخدمي الإصدار 8.0 والأحدث من نظام آي أو إس المشغل لأجهزة شركة آبل تنزيل تطبيق “فيس آب”، الذي يأتي بحجم 27.2 ميغابايت من متجر آب ستور.

يذكر أن رئيس شركة وايرلس لاب، ياروسلاف غوتشاروف، هو موظف سابق في محرك البحث الروسي ياندكس.