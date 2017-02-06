متصفح جوجل كروم الجديد أسرع بنسبة 28%!الإثنين، 6 فبراير 2017 10:04 م
أعلنت شركة غوغل عن تطوير متصفح “كروم”، حيث أصبح المتصفح قادرا على إعادة تحميل الصفحات Reload بشكل أسرع بنسبة تبلغ 28%.
وقد كانت الطريقة التقليدية لإعادة التحميل في جميع المتصفحات تؤدي إلى مئات الطلبات netwrok requests التي يتم إرسالها إلى مجموعة كبيرة من أسماء النطاق domains وهي العملية التي تدعى بالتحقق validation وتهدف إلى التأكد من أن المصادر المُخزنة في المتصفح cached resources ما زالت صالحة.
وتؤدي تلك العملية إلى تأخير ملحوظ في إعادة تحميل الصفحة، في حين أن التقنية الجديدة في كروم تقوم بعملية التحقق هذه بشكل أذكى وأكثر توفيرا للمصادر.
كما أصبحت الطريقة الجديدة ترسل عمليات تحقق أقل بنسبة 60% ما يؤدي إلى سرعة نهائية في إعادة تحميل الصفحة بنسبة 28%، وقد نشرت الشركة مقطع فيديو يظهر الفرق في سرعة إعادة التحميل بين الطريقتين القديمة والجديدة:
يذكر أن فيس بوك نشرت تقريرًا قالت فيه إنها تعاونت مع غوغل في اختبار التقنية الجديدة على صفحات شبكتها للتواصل الاجتماعي، وأكدت فيه أن كروم أصبح بالفعل أسرع بنسبة 28% في إعادة تحميل الصفحات.
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