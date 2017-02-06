قررت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، حظر البث الحي لمعركة تحرير الجانب الغربي من مدينة الموصل، شمالي البلاد، من يد تنظيم “داعش”، والتي من المتوقع انطلاقها قريبا.

وحسب “رووداو” قالت القيادة في بيان بشأن التغطية الإعلامية لمعركة الجانب الغربي للموصل: “إنه يمنع منعا باتا النقل المباشر من مسرح العمليات وذلك لما له من أضرار على سير العمليات الجارية، كما أنه سيتم تسجيل الملاحظات على أي وسيلة إعلام لا تلتزم بهذا القرار”.

وأضافت القيادة أن “المخولين بالتصريح لوسائل الإعلام خلال المرحلة الثالثة (تحرير الجانب الغربي) هم قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وقادة المحاور وهم الفريق الركن عبد الغني الأسدي، والفريق رائد شاكر جودت، والفريق قاسم نزال، فضلا عن المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، وعن محور الحشد الشعبي أحمد الأسدي”.

ومن المتوقع أن تنطلق العمليات العسكرية الخاصة بتحرير الجانب الغربي لمدينة الموصل قريبا مع إعلان القيادات العسكرية استكمال جميع الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمعركة ووصول تعزيزات من القوات إلى محاور القتال.

من جهته، قال ضابط برتبة نقيب في الفرقة السادسة عشر، كمال شاهد الأحمد، في تصريح صحفي، إن “موعد انطلاق العمليات العسكرية بات قريبا بعد إتمام كافة التحضيرات المسبقة للمعركة من تعداد الجنود والضباط والمعدات القتالية والخطط العسكرية”.

وأضاف الأحمد أن “القوات العراقية تعول على الأهالي المتواجدين في الجانب الغربي للموصل في تزويد القوات الأمنية بالمعلومات عن مواقع تجمعات إرهابيي داعش وخصوصا القناصين كي يتم التعامل معهم بالسرعة الممكنة”.