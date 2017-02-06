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الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوقف نجمي انتر ميلان ايكاردى وبيريسيتش مباراتين
انتر ميلان في وداع زانيتي

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوقف نجمي انتر ميلان ايكاردى وبيريسيتش مباراتين

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:56 م

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق انتر ميلان الإيطالي، وزميله صانع الألعاب الكرواتي إيفان بيريسيتش، مباراتين بسبب تحدثهما بشكل غير لائق مع الحكام أثناء مواجهة فريق يوفنتوس أمس في إطار مباريات الدوري الإيطالي.

وخسر نادي انتر ميلان (صاحب المركز الخامس) أمس في الدوري أمام اليوفي المتصدر بهدف نظيف.

وذكر الاتحاد الإيطالي - في بيان اليوم - أن بيريسيتش طرد بعد توجيه عبارات خطيرة ضد حكم المباراة أكثر من مرة، لذا قرر القاضي الرياضي جيراردو ماستراندريا إيقافه لمباراتين.. وفرضت نفس العقوبة على إيكاردي بعدما وجه عبارات وإشارات مسيئة ضد أحد الحكام وتوجيه الكرة ضد حكم الساحة دون أن تصيبه.

ويلعب الانتر يوم 12 فبراير الجاري أمام إمبولي وبعدها بأسبوع أمام بولونيا في مسابقة الدوري.

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