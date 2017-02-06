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الإثنين 6 فبراير 2017 09:06 مساءً
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وزير الاتصال الجزائري يؤكد: لم نفكر في حجب مواقع التواصل الاجتماعي
وزير الاتصال الجزائري حميد قرين

وزير الاتصال الجزائري يؤكد: لم نفكر في حجب مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:49 م
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أكد وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، اليوم الاثنين، أن بلاده لم يكن أبدا في نيتها حجب مواقع التواصل الاجتماعي التي استعملت في بعض الأحيان بشكل مبالغ فيه لتشويه صورتها.

وقال قرين - خلال محاضرة تحت عنوان “للمواطن الحق في خبر ذي مصداقية” - “إنه لم يكن أبدا في نية الجزائر حجب مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتطرق لهذه الفرضية”.. مشيرا إلى أن هذا الموقف يندرج تحت إطار “ثمن الديمقراطية”.

غير أن المسئول الجزائري لم يخف تحفظه أمام “المبالغات” و”النوايا السيئة” التي يمكن أن تولد جراء استعمال هذه الشبكات قائلا “يجب أن نكون حذرين من خلال التحقق من بعض المصادر التي تسيرها مجموعات ذات مصالح معينة”.

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