قال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليونا وأربعمائة وثلاثة عشر ألف طن ، منها 475 ألف طن قمح.

وأضاف الغندور أنه يجري تفريغ السفينتين (هيزر ج) و (ليدي) قادمتين من روسيا وتحملان 72 ألف طن ذرة ، بالإضافة إلى شحنتي قمح وزنهما 126 ألف طن علي متن السفينتين (ادفو) و ( وادي الكرم) قادمتين من روسيا وأوكرانيا.

وأشار الي خروج 100 شاحنة محملة بالقمح بإجمالي 3000 الي المطاحن بمحافظات أخري.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشحنات من وإلى الميناء بيسر بعد التأكد من صلاحيتها للإستهلاك ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.