أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن تنظيم “داعش” يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل، مشددا على أن بلاده لن تسمح لمن يريد تدميرها بدخولها، وتابع: “التطرف الإسلامى غير مسبوق والإعلام يتجاهله.. الإرهاب الإسلامى عازم على تدميرنا”.

وأردف “ترامب” خلال كلمته بقاعدة ماك ديل الجوية بولاية فلوريدا، أمريكا ستبقى تحارب الإرهاب الإسلامى، وتابع: “حربنا ضد الإرهاب الإسلامى المتطرف متواصل والجيش الأمريكى قام بدور بارز فى ذلك، أمريكا وحلفاؤها سيهزمون الإرهاب الإسلامى المتطرف”.