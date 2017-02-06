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ترامب: الإرهاب الإسلامى عازم على تدميرنا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب: الإرهاب الإسلامى عازم على تدميرنا

الإثنين، 6 فبراير 2017 09:27 م

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن تنظيم “داعش” يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية من الداخل، مشددا على أن بلاده لن تسمح لمن يريد تدميرها بدخولها، وتابع: “التطرف الإسلامى غير مسبوق والإعلام يتجاهله.. الإرهاب الإسلامى عازم على تدميرنا”.

وأردف “ترامب” خلال كلمته بقاعدة ماك ديل الجوية بولاية فلوريدا، أمريكا ستبقى تحارب الإرهاب الإسلامى، وتابع: “حربنا ضد الإرهاب الإسلامى المتطرف متواصل والجيش الأمريكى قام بدور بارز فى ذلك، أمريكا وحلفاؤها سيهزمون الإرهاب الإسلامى المتطرف”.

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