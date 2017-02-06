أكد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أنه ينبغي قتل الجنود الذين يغتصبون مدنيين، في مسعى لتهدئة المواطنين الذين أغضبهم انتهاكات قوات الأمن ولتخفيف الغضب الدولي بشأن هذه الجرائم.

وقال كير - وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء اليوم الإثنين خلال زيارته لبلدة ياي: “هؤلاء الذين يرتكبون أفعالا غير قانونية يغتصبون السيدات والنساء، هذه ليست سياسة الحكومة .. أود من رئيس الأركان الجنرال بول مالونج ووزير الدفاع إبلاغي من الآن فصاعدا عن أي شيء من هذا القبيل .. في مثل هذه الحالات سنقتل بالرصاص الشخص الذي يرتكب ذلك”.

وانزلقت جنوب السودان في أتون حرب أهلية متقطعة بدأت عام 2013، عندما أقال سلفا كير المنتمي لقبيلة “الدنكا”، نائبه رياك مشار المنتمي لقبيلة “النوير”.

وأثارت تقارير عن جرائم عنف جنسي مرت دون عقاب، التوتر بين حكومة جنوب السودان والمانحين الغربيين الذين يمولون معظم احتياجات البلاد من الصحة والتعليم وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من 15 ألف جندي، والتي تصل تكاليفها السنوية إلى مليار دولار.