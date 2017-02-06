18 لاعبًا ضمن قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس مصر

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، معسكرًا مغلقًا بالسويس ؛ استعدادًا لمواجهة فريق نادي إنبي والمقرر لها بعد غد الأربعاء، في إطار مباريات دور الـ ١٦ لمسابقة كأس مصر.

وقرر مختار مختار المدير الفني للاتحاد السكندري ضم 18 لاعبًا لقائمة فريقه وهم الهاني سليمان - محمود السيد - عبد الرحمن فاروق - عمرو نبيل - احمد السيد - محمد بازوكا - هشام شحاتة - كالوشا - محمد عطوة - محمد كامل - نور السيد - احمد الشيخ - محمد اسامة - حسين خالد - خالد الغندور - احمد الألفي - كاسونجو - محمد ناجي (جدو).