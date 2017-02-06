لهذا السبب يجب غسل فرشاة الشعر مرة أسبوعياًالإثنين، 6 فبراير 2017 09:37 م
نستخدم فرشاة الشعر كل يوم تقريباً، ولذا من البديهي أن تحافظي على نظافتها، لكن الخبراء يقولون إننا عادةً ما ننسى فرشاة الشعر المتواضعة، رغم أننا نشرع في تنظيف مستحضرات التجميل بانتظام، ويقولون إن هذا قد يشكل خطراً كبيراً على صحة خُصْلات شعرك، بحسب ما نشره موقع Daily Mail البريطاني.
ما بين كُتل الشعر الميتة وبقايا المنتجات ومستحضرات الشعر التي تستخدمينها، يمكنك رؤية ما يتراكم في الفرشاة، ولكن هناك ما لا ترينه من الخلايا الميتة وعث الغبار الكامن أيضاً، وفي هذا الصدد، تقول جراحة الجلدية سيجال شاه، والمساهمة في موقع RealSelf الطبي، في حوارٍ لها مع Good HouseKeeping : “يمكن للبقايا الموجودة على فرشاة الشعر أن تعمل كبيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، وزيادة نمو الفطريات، ولذلك فإنها قد تؤدي إلى خطر الإصابة بعدوى”.
وأوضحت أنك قد تنفق الكثير من الوقت والمال في تحسين نظام العناية بشعرك، ثم يذهب كل هذا سدى بمجرد أن تمسك بتلك الفرشاة القذرة وتستخدمها على شعرك، وتضيف أن البقايا الموجودة على الفرشاة سوف تعود إلى شعرك مباشرةً، وتجعله دهنياً أكثر مما كان، بعد لحظات من غسلك له.
وحول هذا الموضوع، ينصح موقع Good HouseKeeping بإزالة كُتَل الشعر الميت من الفرشاة كل أسبوع، وبعدها يجب الاعتناء بكل فرشاة حسب نوعها، ففي حالة الفُرشات والأمشاط، ينصح باستخدام وعاء من الماء الدافئ الممزوج بالشامبو المنظف أو الملطف، ثم تُغسل جيداً، وتُترك في الهواء حتى تجف.
وفي حين تبدو لك الفُرشات الخشبية أسهل في التنظيف، إلا أنها قد تتلف بسبب المواد الكيميائية القاسية، ولذا، قد تساعدك “شطفة سريعة” مع صابون خفيف؛ لإبقاء فرشاتك نظيفة وجديدة، أما إذا كان لديك شكوك حول هذا، فيمكنك فحص ورقة التعليمات الموجودة مع الفرشاة.
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